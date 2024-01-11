Рядовой Скубак вовремя обнаружил две группы боевиков ВФУ и помог их уничтожить

Гвардии рядовой Никита Скубак в составе подразделения охранял район дислокации мотострелковой роты, когда на передовом наблюдательном пункте обнаружил в прилегающем лесном массиве вооруженную группу противника.
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