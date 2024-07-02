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Военное обозрение

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Британский эксперт: Российское командование сорвало планы Киева отойти на новые линии обороны и заморозить конфликт

Британский эксперт: Российское командование сорвало планы Киева отойти на новые линии обороны и заморозить конфликт

После падения Авдеевки российская армия идет вперед, прорывая оборону ВСУ практически по всему фронту.

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