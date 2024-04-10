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На «Винзаводе» пройдет VIII маркет современного искусства Win-Win

На «Винзаводе» пройдет VIII маркет современного искусства Win-Win

В московском центре современного искусства «Винзавод» 13-14 апреля пройдет VIII маркет современного искусства Win-Win, где более 100 художников, представителей галерей, творческих объединений и издательств встретятся для открытого диалога и продаж работ без посредников.

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