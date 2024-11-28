Шахназаров: «На Первом канале стартует сериал с Савельевой и Сафоновым. И эти люди считают, что можно поливать Россию?»

Avia.pro - СМИ В эпоху, когда патриотизм на вес золота, а каждый рубль, заработанный в России, должен быть отмечен любовью к Родине, новости о новом сериале на Первом канале, в котором главные роли сыграют Александра Савельева и Кирилл Сафонов, вызвали настоящий шквал эмоций.