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NBC: Помощники Байдена предупредили, что Россия победит Украину через несколько недель без помощи США

NBC: Помощники Байдена предупредили, что Россия победит Украину через несколько недель без помощи США

Один из чиновников Белого дома назвал оценку представителей администрации «невероятно резкой»Помощники президента США Джо Байдена заявили на встрече с американскими законодателями, что если Конгресс не одобрит дополнительную военную помощь Украине, она проиграет в течение нескольких недель или месяцев.

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