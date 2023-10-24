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Пэрис Хилтон ответила на критику в адрес ее маленького сына

Пэрис Хилтон ответила на критику в адрес ее маленького сына

Пэрис была поражена комментариями по поводу Феникса. Пэрис Хилтон обиделась на критиков сына LEGION-MEDIAПэрис Хилтон с Фениксом соцсетиС тех пор как родился пока что единственный и бесконечно обожаемый сын Пэрис Хилтон, она непрерывно умиляется на своего, как она его зовет, «ангелочка» и восхищается им.

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