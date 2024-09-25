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РИА Новый день

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На Земле началась магнитная буря

На Земле началась магнитная буря

На Земле регистрируется слабая магнитная буря. Предполагается, что она скоро закончится – ее вызвали не вспышки на Солнце, а общая нестабильность космической погоды, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

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