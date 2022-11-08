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Ученые связали просмотр жестокого контента с психическими проблемами у детей

Ученые связали просмотр жестокого контента с психическими проблемами у детей

Согласно новому исследованию психологов из Монреальского университета, просмотр телепередач, в которых показывается насилие, в дошкольном возрасте может повысить риски психологических нарушений и проблем с успеваемостью перед началом средней школы.

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