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«Бавария» продлила контракты с гендиректором Дрезеном и спортивным директором Эберлем до 2029 года

« Бавария » продлила контракты с генеральным директором клуба Ян-Кристианом Дрезеном и спортивным директором  Максом Эберлем до 2029 года.

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