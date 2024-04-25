США сомневаются в успехе Украины, несмотря на выделенную помощь

Пентагон назвал вооружение, которое совсем скоро отправит Киеву. Прежде всего, речь идет о ракетах для ПВО, боеприпасах для установок HIMARS, минометных снарядах, противотанковых комплексах Javelin и зенитно-ракетных комплексах Stinger.