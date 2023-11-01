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Сенатор призвал руководство США отчитаться «за каждый цент» помощи Киеву

Сенатор призвал руководство США отчитаться «за каждый цент» помощи Киеву

Сенатор от штата Миссури, республиканец Джош Хоули в среду, 1 ноября, выступил против дополнительной помощи Киеву и призвал руководство США отчитаться «за каждый цент» выделенных ранее денег Украине, – сообщает телеканал Fox News.

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