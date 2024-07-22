МВД Украины опубликовало ориентировку на предполагаемого убийцу Фарион

Полиция Львова продолдажет расследовать убийство экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион. Накануне МВД Украины опубликовало на сайте фото и ориентировочные данные подозреваемого в преступлении, передает ИА Регнум.
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