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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Док Риверс: «Пытался выменять Трэя Янга у «Хоукс», чтобы сохранить свой рекорд по передачам»

Риверс, выступавший за «Атланту» с 1983 по 1990 год, занимал первое место в истории клуба по количеству результативных передач за всю историю (3 866) до апреля, когда достижение покорил нынешний лидер «ястребов».

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