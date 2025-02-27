РЖД у аппарата! Железнодорожная оптимизация докатилась до управленцев

В распоряжении редакции оказалась телеграмма за подписью главы РЖД Олега Белозёрова, получателями которой стали его заместители, а также директора и руководители подразделений госкомпании (первыми об этом узнали подписчики Vgudok.
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