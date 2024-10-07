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В Киеве прогремели взрывы

В Киеве прогремели взрывы

Серия взрывов произошла в Киеве утром в понедельник, 7 октября. Об этом сообщили украинские СМИ. Мэр украинской столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале проинформировал граждан о работе систем противовоздушной обороны (ПВО).

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