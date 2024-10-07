В Киеве прогремели взрывы

Серия взрывов произошла в Киеве утром в понедельник, 7 октября. Об этом сообщили украинские СМИ. Мэр украинской столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале проинформировал граждан о работе систем противовоздушной обороны (ПВО).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии