Жительница Курской области рассказала, как ВСУ расстреляли ее мужа

Рассказ пожилой жительницы курского села Николаево-Дарьино о том, как ВСУ расстреляли ее супруга, записали военные следователи СК РФ, 1 марта со ссылкой на кадры следственной видеозаписи сообщает РИА Новости.
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