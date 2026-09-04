Точка невозврата на Украине пройдена. Может спасти только Россия

Демография становится одним из главных факторов будущего Украины. По мнению советника президента России Антона Кобякова, страна столкнулась с кризисом, последствия которого могут определять ее развитие на десятилетия вперед.
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