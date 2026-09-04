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Пронедра

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Точка невозврата на Украине пройдена. Может спасти только Россия

Точка невозврата на Украине пройдена. Может спасти только Россия

Демография становится одним из главных факторов будущего Украины. По мнению советника президента России Антона Кобякова, страна столкнулась с кризисом, последствия которого могут определять ее развитие на десятилетия вперед.

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