Канцлер ФРГ Мерц заявил, что готов к встрече с Путиным при необходимости

Если будет необходимость, если это поможет положить конец войне, я готов на многое. Об этом, комментируя возможность встречи с президентом России Владимиром Путиным, заявил новый канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью BILD.
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