BBI: миллиардеры из РФ не попали в топ-50 богатых людей по итогам 2023 года

Bloomberg опубликовал список из 500 богатейших людей мира, в топ-50 никто из россиян не попал.Самым богатым среди российских предпринимателей оказался совладелец компании «Норникель» Владимир Потанин, он занял 51-ю строчку рейтинга.
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