Силовики завели дело против главы новосибирского Минпромторга Гончарова

Правоохранители возбудили уголовное дело по пп. «в», «г» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) против Министра промышленности, торговли и предпринимательства Новосибирской области Андрея Гончарова, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
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