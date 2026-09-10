Emergency Slide Accidentally Deployed On New Qatari-Gifted Air Force One Before Trump Flew To Texas Authored by Jacki Thrapp via The Epoch Times, The new Air Force One's emergency slide was accidentally deployed on Sept.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Zero Hedge11 подписчиков
Свежие комментарии
- B Eric Swalwell Abo...
- J German Schools 'D...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым