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В Пентагоне увидели риск прямого военного столкновения с Россией

В Пентагоне увидели риск прямого военного столкновения с Россией

Глава Северного командования Вооруженных сил США и Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки генерал Грегори Гийо сделал ряд резонансных заявлений на слушаниях в сенатском комитете по вооруженным силам Конгресса США.

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