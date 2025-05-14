В Пентагоне увидели риск прямого военного столкновения с Россией

Глава Северного командования Вооруженных сил США и Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки генерал Грегори Гийо сделал ряд резонансных заявлений на слушаниях в сенатском комитете по вооруженным силам Конгресса США.
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