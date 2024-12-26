Эта история началась в Китае много веков назад. Там появилась традиция дарить на Новый год два ароматных оранжевых фрукта.
Мандарины
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Эта история началась в Китае много веков назад. Там появилась традиция дарить на Новый год два ароматных оранжевых фрукта.
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