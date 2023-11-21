Тренды медиапотребления в России

Куда уходит время в интернете По данным проекта Mediascope Cross Web из 122 млн человек (население России 12+), около 100 млн (83%) используют интернет ежедневно и проводят в нем в среднем более четырех часов в день.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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