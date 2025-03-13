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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бывший баскетболист Оливер Миллер умер в возрасте 54 лет

Причина смерти не сообщается, но известно, что бывший центровой боролся с раком. Миллер отыграл 9 сезонов в НБА, выступая за «Финикс», «Торонто», «Детройт», «Миннесоту», «Даллас» и «Сакраменто».

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