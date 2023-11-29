Будущие врачи из Тюмени побывали в Салехардской больнице

Студенты-отличники выпускных курсов Тюменского государственного медицинского университета побывали в Салехардской окружной клинической больнице в рамках регионального образовательного проекта «Еду на Ямал».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии