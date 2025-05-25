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Как приобрести трудовой стаж: советы эксперта РЭУ им. Плеханова

Как приобрести трудовой стаж: советы эксперта РЭУ им. Плеханова

Доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова, Людмила Иванова-Швец, объяснила, как можно приобрести или заработать недостающий стаж для страховой пенсии.

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