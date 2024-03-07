Политика как он...
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Политика как она есть

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Европа. Часть третья. Политические игры

Европа. Часть третья. Политические игры

Часть 1 здесь.Часть 2 здесь.Картинку нашёл просто шикарнуюТеперь, когда мы рассмотрели исторический и экономический базис современного Евросоюза (это и называется «системный подход»), можно перейти к описанию его политической реальности.

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Комментарии
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СК
Сергей К
похоже на то. Хотя и смешно.
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9 час.
Владимир Соловьев
МОЖЕТ В ЕВРОПЕ, ВСЁ ТАКИ, ПОЯВИТСЯ СВОЙ СКОТТ РИТТЕР И ПЕРЕСКАЖЕТ ИМ, ЧТО ЗДЕСЬ НАПИСАНО ЧТО БЫ ПРАВДУ О СЕБЕ УЗНАЛИ?
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6 час.
Анатолий Зотов
Главное, что бы не &quot;фюрер&quot;.
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3 час.

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