Европа. Часть третья. Политические игры

похоже на то. Хотя и смешно.

Владимир Соловьев

МОЖЕТ В ЕВРОПЕ, ВСЁ ТАКИ, ПОЯВИТСЯ СВОЙ СКОТТ РИТТЕР И ПЕРЕСКАЖЕТ ИМ, ЧТО ЗДЕСЬ НАПИСАНО ЧТО БЫ ПРАВДУ О СЕБЕ УЗНАЛИ?