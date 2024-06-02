Пентагон объявил тендер на закупку книг о военной стратегии России для ВВС Книги предназначены для ВВС, их должны доставить на базу Максвелл в Алабаме.
Пентагон закупил книги о военной стратегии России
Комментарии
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ГС
Галина Соколова
Хочется помочь, разобраться во всех этих мировых хитросплетениях, но простому грешному это не под силу!? Приходится все выслушивать и следить за ходом событий, так уже было во времена Карибского кризиса!? Помню постоянное смятение и жуткое ожидание каждого дня!?
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