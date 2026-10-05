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Тукманов не ждет возвращения Головина в РПЛ: «Может, только лет в 35–36, но и то, если захочет. У него в «Монако» все в порядке»

Александр Тукманов оценил вероятность возвращения Александра Головина в РПЛ . Летом сообщалось о переговорах 30-летнего полузащитника « Монако » с «Зенитом» и «Спартаком».

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