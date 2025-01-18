Avia.pro - СМИ История героини: 13 детей и. миллион рублей Когда перед Новым годом петербурженке Светлане Бобровой вручили звание «Мать-героиня», казалось, что вся страна должна была аплодировать стоя.
"Каждый ребенок получит свою комнату": Иноземцам выдали новенькую квартиру, а русской женщине с 13 детьми 550 т.р.
Комментарии
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Ч
Чужестранка
Настала пора менять элиты! Беспредел на каждом шагу! Они своим поведением сами себя дискредитируют! А борется только Бастрыкин! Так нельзя! У нас в стране что? Только он честный и порядочный человек? Других нет?
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1 час.
СБ
Слава Белый
Копила многие годы. Но 3,5 млн. Зарплата? Это что за честно говоря за что ? Это что за нах..? Когда воспитатель в детском саду получает 25-35тыс. Когда люди идут на войну, на фронт, эти бляди как жировали, так и жируют. Когда это кончится? Не правильно Ленин делал, но Сталин в самую пору.
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27 мин.
Вадим Кузнецов
У хорошей тетеньки г-жи Юлии Купецкой, годовой доход 3500000 рублей? То-есть 292 тысячи рублей в месяц?? Ну разве это деньги... Какая у нее квалификация, какой опыт, какая работоспособность... Конечно же, это жалкие деньги за ее работу. https://www.finam.ru/publications/item/prozhitochnyy-minimum-v-moskve-i-regionakh-v-2025-godu-20241212-1751/ «Всероссийский» прожиточный минимум устанавливается в ежегодно до 01 июля Правительством России. На 2025 год его величина составит: на душу населения: 17 733 рубля; для трудоспособного населения (от 16 лет, исключая неработающих лиц с инвалидностью): 19 329 рублей; для пенсионеров (достигшие возраста для пенсии, включая неработающих лиц с инвалидностью любого возраста): 15 250 рублей; для детей (0-15 лет): 17 201 рубль. В Москве эта цифра 27 302 для трудоспособного населения. То-есть она получает немного больше, чем 10 прожиточных минимумов каждый месяц. Молодец, что тут скажешь
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12 мин.
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