"Каждый ребенок получит свою комнату": Иноземцам выдали новенькую квартиру, а русской женщине с 13 детьми 550 т.р.

Ч Чужестранка Настала пора менять элиты! Беспредел на каждом шагу! Они своим поведением сами себя дискредитируют! А борется только Бастрыкин! Так нельзя! У нас в стране что? Только он честный и порядочный человек? Других нет?

СБ Слава Белый Копила многие годы. Но 3,5 млн. Зарплата? Это что за честно говоря за что ? Это что за нах..? Когда воспитатель в детском саду получает 25-35тыс. Когда люди идут на войну, на фронт, эти бляди как жировали, так и жируют. Когда это кончится? Не правильно Ленин делал, но Сталин в самую пору.