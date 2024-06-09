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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Амкал» – моя команда, я безумно люблю ее». Карат о решении не праздновать гол

Вчера FC Bus разгромил «Амкал» в 8-м туре Winline Медиалиги (4:1). Карат, который начинал сезон в «Амкале», но перебрался в «Автобус» на правах аренды, забил третий гол своей команды.

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