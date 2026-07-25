Зачем ковбои дули в ствол? Реальная причина

Почему ковбои дули в ствол револьвера и куда делась эта привычкаТрадиция. / Фото: mavink.comОдин из самых узнаваемых киношных жестов времен Дикого Запада — выстрелить, а затем эффектно дунуть в ствол, прежде чем убрать револьвер в кобуру.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии