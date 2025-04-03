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Царьград

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Московские колледжи приглашают школьников на день открытых дверей 12 апреля.

Московские колледжи приглашают школьников на день открытых дверей 12 апреля.

12 апреля 48 московских колледжей откроют двери для школьников. Гостей ждут мастер-классы по востребованным профессиям, встречи с успешными выпускниками и новейшие технологии.

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