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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

2 подписчика

Mechanics VoiceOver показали фрагмент озвучки God of War Соскучились по старому Богу Войн...

Mechanics VoiceOver показали фрагмент озвучки God of War Соскучились по старому Богу Войн...

Mechanics VoiceOver показали фрагмент озвучки God of WarСоскучились по старому Богу Войны? Тогда эта новость для вас! Студия Mechanics VoiceOver уже давно анонсировала озвучку первой части греческого эпика и сейчас активно делится подробностями! Закончена запись всех основных персонажей, впереди сведение и записи… читать далее Купить дешевые игры и аккаунты на irongamers.

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