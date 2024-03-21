Стали известны главные сожаления паллиативных больных

Среди них, в частности, названы попытки угодить всемПаллиативная медсестра Бронни Уэр, много лет посвятившая работе в хосписе, рассказала о нескольких главных сожалениях пациентов в последние минуты жизни.
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