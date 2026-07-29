Трамп анонсировал новые удары по Ирану

США нанесут новые удары по Ирану в ответ на обстрел американских военных в Иордании. Такими планами президент США Дональд Трамп поделился в эфире телеканала Fox News, его слова передает иранский телеканал Iran International.
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