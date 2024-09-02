Генерал Попов обжаловал ограничение ему срока ознакомления с материалами дела

Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов, обвиняемый в мошенничестве и служебном подлоге, подал апелляционную жалобу на установление ему срока для ознакомления с материалами уголовного дела.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии