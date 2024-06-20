Когда ходят на кладбище в Троицу, чтобы помянуть усопших: в субботу или в воскресенье Анна ФедороваВ этот день особенно важно молиться за души тех, кто завершил свою жизнь самоубийством, не по воле Господа.
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