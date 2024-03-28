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Русские ворвались в Семеновку с юга: ВСУ пророчат поражение уже и "союзнички". По Харькову применили новые ракеты – Горячая сводка СВО

Русские ворвались в Семеновку с юга: ВСУ пророчат поражение уже и "союзнички". По Харькову применили новые ракеты – Горячая сводка СВО

Фото: mil.ru Сегодня 13K прочитали Оборона противника буквально "трещит по швам". За последние недели враг не смог навязать борьбу ни на одном из участков сражения, а к очагам напряжения в Донбассе присоединился и Запорожский фронт.

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