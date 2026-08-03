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Кения переводит 30 миллионов академических сертификатов в блокчейн Avalanche

Кения переводит 30 миллионов академических сертификатов в блокчейн Avalanche

Кения запустила систему проверки академических документов на основе блокчейна через Национальный экзаменационный совет Кении (KNEC), разместив более 30 миллионов записей в сети Avalanche в целях борьбы с мошенничеством с сертификатами и упрощения проверки документов.

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