Представители Народного фронта победили на выборах депутатов Государственной Думы и региональных парламентов

Первое заседание Государственной Думы VIII созыва состоится 12 октября. По итогам прошедших 19 сентября 2021 года выборов депутатов Государственной Думы мандаты получили 44 кандидата, представляюших Общероссийский народный фронт.
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