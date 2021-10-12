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Представители Народного фронта победили на выборах депутатов Государственной Думы и региональных парламентов

Представители Народного фронта победили на выборах депутатов Государственной Думы и региональных парламентов

Первое заседание Государственной Думы VIII созыва состоится 12 октября. По итогам прошедших 19 сентября 2021 года выборов депутатов Государственной Думы мандаты получили 44 кандидата, представляюших Общероссийский народный фронт.

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