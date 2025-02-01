В Таиланде 9 человек пострадали при падении автобуса с высоты 15 метров

В Таиланде девяти пострадавшим потребовалась помощь медиков в результате падения автобуса в овраг с высоты 15 метров, сообщает BrightTV со ссылкой на Центр реагирования на чрезвычайные ситуации провинции Пхукет.
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