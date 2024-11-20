Здесь будут собирать панели, полки, профили для стеллажей, стяжек, уголков из листового металла В Тельмана расширяется производство мебели для офисов и торговых площадок – госстройнадзор разрешил ввод в эксплуатацию нового производственно-складского корпуса компании «ДиКом» на Красноборской улице.