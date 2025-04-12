Контактные сети ж/д путей на Кубани повреждены из-за дрона ВСУ

РИА Новости/Павел Львов Обломки сбитого украинского беспилотника повредили контактные сети на железнодорожных путях в станице Васюринская Краснодарского края, сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба в телеграм-канале.
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