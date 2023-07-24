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❗️❗️❗️ @k24tv_smersh_bot

❗️❗️❗️ @k24tv_smersh_bot

❗️❗️❗️ @k24tv_smersh_bot ❗️❗️❗️ ⚡️⚡️⚡️В сети некоторые люди публикуют видео с объектов инфраструктуры, которые атаковал враг🤬 Просим всех, кто знает авторов этих видео – сообщать нам в telegram: @k24tv_smersh_bot 😎 Вся информация строго конфиденциальна! Передается сотрудникам МВД и ФСБ! ❗️Помним, что выложенное в сеть видео военных или критических объектов - @k24tv_smersh_bot ❗️❗️❗️ ⚡️⚡️⚡️В сети некоторые люди публикуют видео с объектов инфраструктуры, которые атаковал враг🤬 Просим всех, кто знает авторов этих видео – сообщать нам в telegram: @k24tv_smersh_bot 😎 Вся информация строго конфиденциальна! Передается сотрудникам МВД и ФСБ! ❗️Помним, что выложенное в сеть видео военных или критических объектов - k24tv_smersh_bot 😎 Вся информация строго конфиденциальна! Передается сотрудникам МВД и ФСБ! ❗️Помним, что выложенное в сеть видео военных или критических объектов - работа на врага❗️.

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