❗️❗️❗️ @k24tv_smersh_bot ❗️❗️❗️ ⚡️⚡️⚡️В сети некоторые люди публикуют видео с объектов инфраструктуры, которые атаковал враг🤬 Просим всех, кто знает авторов этих видео – сообщать нам в telegram: @k24tv_smersh_bot 😎 Вся информация строго конфиденциальна! Передается сотрудникам МВД и ФСБ! ❗️Помним, что выложенное в сеть видео военных или критических объектов - @k24tv_smersh_bot ❗️❗️❗️ ⚡️⚡️⚡️В сети некоторые люди публикуют видео с объектов инфраструктуры, которые атаковал враг🤬 Просим всех, кто знает авторов этих видео – сообщать нам в telegram: @k24tv_smersh_bot 😎 Вся информация строго конфиденциальна! Передается сотрудникам МВД и ФСБ! ❗️Помним, что выложенное в сеть видео военных или критических объектов - k24tv_smersh_bot 😎 Вся информация строго конфиденциальна! Передается сотрудникам МВД и ФСБ! ❗️Помним, что выложенное в сеть видео военных или критических объектов - работа на врага❗️.