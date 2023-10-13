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WSJ: перед нападением ХАМАС имел подробные карты городов и военных баз Израиля

WSJ: перед нападением ХАМАС имел подробные карты городов и военных баз Израиля

Палестинское радикальное движение ХАМАС, проникшее 7 октября на территорию Израиля, располагало подробными картами городов и военных баз с детальной информацией о слабых местах бронетехники, сообщила 12 октября газета The Wall Street Journal.

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