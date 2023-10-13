WSJ: перед нападением ХАМАС имел подробные карты городов и военных баз Израиля

Палестинское радикальное движение ХАМАС, проникшее 7 октября на территорию Израиля, располагало подробными картами городов и военных баз с детальной информацией о слабых местах бронетехники, сообщила 12 октября газета The Wall Street Journal.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии