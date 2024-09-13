США не сообщили о решении одобрить удары ВСУ по России

Белый дом не сообщил о решении по вопросу одобрения ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России по итогам встречи президента США Джо Байдена с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.
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