Рубль бережет: как работает резервный фонд для экстренной помощи туристам

Безопасность россиян за границей — один из главных приоритетов государства. Чтобы ее обеспечить, был создан специальный резервный фонд, из которого при необходимости можно оперативно выделить средства на помощь гражданам, оказавшимся в сложной ситуации за рубежом.
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