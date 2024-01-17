Новый рекорд: пассажиропоток в Толмачево превысил девять миллионов в 2023 году

Международный аэропорт имени А.И. Покрышкина (Толмачево) подвел итоги года. Рост пассажиропотока в 2023 году в новосибирском аэропорту составил 19,9 %: если в 2022 году было обслужено 7,585 миллиона пассажиров, то в 2023 году – 9,093 миллиона.